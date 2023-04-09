İletişim Başkanı Altun: 'Yere göğe sığmayan üretimimizle, Türkiye'nin yerli gücü, bizim gücümüz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yerli üretimine sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımda bulunarak, "Yere göğe sığmayan üretimimizle, Türkiye'nin yerli gücü, bizim gücümüz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin milli atılım ve yerli üretim ağı başta olmak üzere teknolojik yatırımlar ve savunma sanayi gibi birçok alanda faaliyetlerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürerek yarım kalan hikayeleri tamamlıyor, bitmeyen enerjimizle mega projelere imza atıyoruz. Yere göğe sığmayan üretimimizle, Türkiye'nin yerli gücü, bizim gücümüz". - ANKARA