İlçelerle ulaşımda tek araç dönemi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İlçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır beklediği İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi'nin yüzde 82'si tamamlandı.

İlçelerden tek araçla kent merkezine geliş ve dönüş için geri sayım başladı. Projenin haziran ayında hizmete açılmasını planladıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ulaşımda tek araç dönemini başlatıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentin birçok noktasında yatırımlarını hızla sürdürüyor. Şehrin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar her noktada altyapı ve üst yapı çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı ulaşım sorununa da neşteri vurdu. İlçelerden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere tek araçla gidiş-dönüş dönemi başlatan belediye, inşaatı hızla süren 'İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nde yüzde 82 fiziki ilerlemeye ulaştı.

Merkez de 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağı bulunacak İlçe Ulaşım Transfer Merkezi'nin haziran ayında tamamlanmasını planladıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Özellikle ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız, günübirlik şehir merkezine gelmek istese, birden fazla araç değiştirmek zorunda kalmayacak" diye konuştu.

Başkan Mustafa Demir, "Yaptığımız hesaba göre aktarma merkezi hizmete açıldığında özel araçların şehre girişinde azalma öngörüyoruz. İlçe minibüsleri için aktarma merkezinin hizmete girmesiyle hem trafik yükü azalacak hem de vatandaşlarımızın şehir merkezine ulaşım sorunu ortadan kalkacak. Şu anda merkezin yüzde 82'si tamamlandı. Hızla yükselmeye de devam ediyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN