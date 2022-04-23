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İlçede bugün asayiş çocuklara emanet

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İlçede bugün asayiş çocuklara emanet

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile asayiş bir gürlüğüne çocuklara teslim edildi, şehrin huzur ve güveni çocuklara geçince belediye binasının önündeki taşı bile kaldırmak onlara düştü.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile asayiş bir gürlüğüne çocuklara teslim edildi, şehrin huzur ve güveni çocuklara geçince belediye binasının önündeki taşı bile kaldırmak onlara düştü.

Sivas'ın Şarkışla İlçesinde 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gülümseten bir çalışmaya imza atıldı. Her yerde çocuklar 5 dakika idareci koltuklarına oturtulurken bu ilçede şehrin asayiş, huzur ve güveni çocuklara teslim edildi. Çocuklar hem emniyet müdürü, hem amir hem de polis memuru oldu. Temsili olarak 112'ye belediye binası önünde trafiği tehlikeye düşüren bir taş bulunduğu ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçerek Şarkışla Belediyesi binası önünde bulunan taşı kaldırdı. Çocukların sevimli halleri kaydedilerek çekilen görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Şarkışla, Asayiş, Sivas, Yerel, Haberler

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