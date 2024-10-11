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İlçe Müftüleri Toplantısı Erzincan’da Gerçekleştirildi

İlçe Müftüleri Toplantısı Erzincan’da Gerçekleştirildi
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Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu başkanlığında yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı, ilçelerdeki çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek dönem planlarının oluşturulması konusunda önemli mesajlar içerdi. Toplantının ardından müftüler, gençlerle bir araya gelerek Yıldırım Camii ve Külliyesi'nde öğle namazını kıldılar.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İlçe Müftüleri Toplantısı, bu ay Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun başkanlığında Refahiye İlçe Müftülüğünde yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, Erzincan Müftüsü Fakirullahoğlu'nun gündeme dair önemli değerlendirmeleriyle devam etti. Müftü Fakirullahoğlu, ilçelerde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek dönem planlarının oluşturulması noktasında önemli mesajlar verdi.

Toplantı, ilçe müftülerinin görüş ve önerilerini dile getirmesi ve ilçelerdeki çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapmasıyla sona erdi. Toplantının ardından müftüler, Refahiye'de gençlerle bir araya gelerek Yıldırım Camii ve Külliyesi'nde öğle namazını birlikte kıldılar. Yakın zamanda açılışı yapılacak olan Yıldırım Camii ve Külliyesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda incelemelerde bulunan müftüler, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Refahiye'de göreve yeni başlayan İlçe Müftüsü Zikrullah Fırat'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem ve Medet Şahin, Fırat'a yeni görevinde başarılar dilediler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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