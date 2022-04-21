İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir başarılı öğrencileri kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir başarılı öğrencileri kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir başarılı öğrencileri kabul etti

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Sivas'ta yapılan Okul Sporları Taekwondo Şampiyonasından başarıyla dönen öğrencileri kabul etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Sivas'ta yapılan Okul Sporları Taekwondo Şampiyonasından başarıyla dönen öğrencileri kabul etti.

Yıldız Erkekler Yarışmalarında 61 kilogramda Türkiye birincisi olan Alper Tuncay, Yıldız Kızlar Yarışmalarında 55 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Afrasu Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'i makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Mahmut Demir, öğrencileri başarı belgesi ile taltif etti ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Türkiye birincisi olan Alper Tuncay'a Milli Takımda da başarılar dileyen Mahmut Demir, ülkemize güzel sonuçlarla döneceğine inandığını söyledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Demir, Hisarcık, Sivas, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title