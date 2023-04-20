İlçe mezarlığına ücretsiz otobüs seferleri

Bozüyük Belediyesi tarafından mezarlık genelinde yapılan çalışmalar kabir ziyaretlerine hazır hale getirilirken, bugün ayrıca vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti de sunulacağı bildirildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından mezarlık genelinde yapılan çalışmalar kabir ziyaretlerine hazır hale getirilirken, bugün ayrıca vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti de sunulacağı bildirildi.

Mezarlık genelinde ağaç budama ve genel temizlik çalışmaları yapılarak mezarlık temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturuldu. Diğer taraftan bugün vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Bugün ücretsiz otobüs seferleri saat 10.00'dan itibaren Yeşilkent Mahallesi'nden başlayarak saat 18.00'e kadar İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinde devam ederek vatandaşların ulaşımını sağlayacak. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ücretsiz olarak hizmet verecek. - BİLECİK