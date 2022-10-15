İlçe emniyet müdürü öğrencilere polislik mesleğini anlattı Yerel Haberler Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, minik öğrencilere polislik mesleğini anlattı. Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, minik öğrencilere polislik mesleğini anlattı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Şehit Bekir Kaynak İlkokulu öğrencilerine emniyet kemeri kullanımı, yolda karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar, okul servisi kuralları, güvenli oyun alanları gibi konularda bilgiler verildi. Eğitimin ardından Gürfidan tarafından miniklere polislik mesleği anlatıldı. Gürfidan daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti ve öğrencilere kitap hediye etti. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Müdürlüğü Karahisar Hisarcık Yerel Haberler

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