İlaçlama yapmak için çıktığı çatıda ayağını kırdı - Haberler

- İlaçlama yapmak için çıktığı çatıda ayağını kırdı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaç ilaçlamak için çıktığı çatıda dengesini kaybederek düşen kadının ayağı kırıldı. Yaşlı kadını düştüğü yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Akçay Mahallesi 8002. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Güllü Kargın isimli yaşlı kadın, evin yanında bulunan ağacı ilaçlamak için çatıya çıktı. Dengesini kaybederek bir ayağı çatının içine giren kadının diğer ayağı kırıldı. Durumu fark eden komşuları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaşlı kadını uzun uğraşlar sonucu çatıdan aşağı indirdi.

Yaşlı kadın 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.