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İlaçlama çalışmaları devam ediyor

Yerel Haberler

İlaçlama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların yavaş yavaş soğumasına rağmen haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların yavaş yavaş soğumasına rağmen haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için Mart ayının başından bu yana su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen yetkililer, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı mücadeleye devam ettiğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, vatandaşlardan belediyenin ulaşamadığı ve bilgisi dışında olan bodrum, teras ve inşaat alanlarındaki su birikintilerini 153 numaralı telefona veya belediyenin Beyaz Masa birimine bildirerek, ulaşmalarına yardımcı olmalarını isteyerek, bu anlamda duyarlı davranan tüm vatandaşlara teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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