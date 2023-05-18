İl Sağlık Müdürü Şenkul yapımı süren hastane inşaatında incelemelerde bulundu

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yapımı devam eden Karacasu İlçe Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul saha ziyaretleri çerçevesinde Karacasu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yapımı devam eden Karacasu İlçe Devlet Hastanesi'nin inşaat alanında da incelemelerde bulundu. İlk olarak yapımı devam eden devlet hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Şenkul; yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Onur Doran ve firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. İlçe Sağlık Müdürü Doran'dan ilçede verilen birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında da bilgi alan Şenkul; sağlık personelleri ile sohbet ederek, özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a Karacasu ziyaretinde; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı ve İlçe Sağlık Müdürü eşlik etti. - AYDIN