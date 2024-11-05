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İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile Sağlığı Merkezi'nin Hizmetlerini İnceledi

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile Sağlığı Merkezi'nin Hizmetlerini İnceledi
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek, sağlık hizmetleri ve yeni yönetmelikler hakkında değerlendirmelerde bulundu, aile sağlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile Sağlığı Merkezi ziyaretleri kapsamında Efeler 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek yerinde değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hizmet sunum alanları, yürütülen sağlık hizmetleri hakkında ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne dair görüşlerini dinleyerek; birinci basamak sağlık hizmetlerini hassasiyetle yürüten aile hekimi ile aile sağlığı çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca sağlık hizmeti almak için gelen hastalarla sohbet eden Şenkul, hastalara geçmiş olsun temennisinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Şenkul'a, Efeler 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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