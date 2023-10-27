İl Sağlık Müdürü Bildirici'den 'Cumhuriyetimizin 100. Yıl' mesajı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle "Cumhuriyetimizin 100. Yıl" mesajı yayınladı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle "Cumhuriyetimizin 100. Yıl" mesajı yayınladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bildirici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi cumhuriyetin ilanı ile taçlanmıştır. Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, ülkemizin sağlık hizmetlerindeki gelişmelerini ve başarılarını kutlarken, sizin ve tüm sağlık çalışanlarının sağlık alanındaki çalışmalarına minnettarız. Tüm sağlık çalışanları olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine olan bağlılığımız ve vatandaşlarımızın sağlığını koruma azmimiz, ülkemizi daha da ileriye taşıyacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Geleceğe güvenle yürüdüğümüz bu yolda, birlik, beraberlik ve özgürlük ilkeleriyle aydınlık bir Türkiye inşa etmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı, daha da büyük başarılar ve mutluluklarla dolu olsun. 100. yıl yolunda Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." - ESKİŞEHİR