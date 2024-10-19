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İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti

İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti
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Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında yapılan toplantıda, sağlık alanında yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un Başkanlığında yapıldı.

İlgili kamu ve kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda sağlık alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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