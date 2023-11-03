İl protokolü kalıcı deprem konutlarını inceledi

Adıyaman il protokolü kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milletvekillerinden İshak Şan, Hüseyin Özhan, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, İndire mevkiinde yapımı devam eden kalıcı deprem konut alanını gezdi.

İl protokolü, İndire (Zey) Bölgesinde Emlak Konut tarafından yapılmakta olan ve alt yapı ihalesi gerçekleştirilen kalıcı deprem konutlarıyla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

2 Bin dönüm arazi üzerinde inşa edilen 826 blok, 16 bin 433 dairenin tamamlanıp hak sahiplerine biran önce teslim edilmesi için çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. - ADIYAMAN