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İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kelleci oldu

Yerel Haberler

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kelleci oldu

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'un emekliliğe ayrılmasının ardından boş kalan göreve Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci getirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'un emekliliğe ayrılmasının ardından boş kalan göreve Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci getirildi.

Karabük'te 17 yıldır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yapan Mehmet Uzun emekliliğinin tamamlanması dolayısıyla görevinden ayrıldı. Uzun'un ardından boş kalan İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik görevine 24 yıldır Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci getirildi. 2005 yılından buyana Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi'nin (KÖYDES) kapsamında Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü görevininin yanı sıra AB Diş İlişkiler Proje Bürosu sorumlusu görevlerini de başarıyla yürüten evli ve iki çocuk babası olan Kelleci, İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevine vekaleten atandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karabük Valiliği Mehmet Uzun Karabük Yerel Haberler

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