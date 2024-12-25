İl Müftüsü İmamoğlu, Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu
Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Kur'an Kursu ziyaretleri çerçevesinde Merkez Karaaslan Köyü'ndeki 4-6 yaş ve yetişkinlere yönelik kursu ziyaret etti ve öğrencilerle bir araya gelerek onlara başarılar diledi.
Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, kurs ziyaretleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya gerek, onlarla vakit geçirdi.
Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Kur'an Kursu ziyaretleri kapsamında, Merkez Karaaslan Köyü 4-6 Yaş ve Yetişkinlere Yönelik Kur'an kursunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Kurs öğreticilerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen İl Müftüsü İmamoğlu, öğrencilere ve kursiyerlere de başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel