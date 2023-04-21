İl Müftüsü Erhun, Kur'an Kursu öğrencileriyle bayramlaştı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, kentte eğitim gören Kur'an Kursu öğrencileri ile bayramlaştı.

İl Müftüsü Erhun ve Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Bilecik Osmanlı Hafızlık Kur'an Kursu ile Şifa Hafızlık Kız Kuran Kursu öğrencilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Hafız öğrencilerle bir süre sohbet eden Müftü Erhun, tek tek ilgilendiği öğrencilere bayram harçlığı vererek, "Verimli vakitler geçirmeyi, başarılarının artmaları için çeşitli aktiviteler yapmayı planladık. Her bir evladımızın vatana, millete faydalı bir birey olabilmeleri için bizler de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK