İl Müdüründen makam aracı tasarrufu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk'ün, ataması yapıldığı günden itibaren görev dışı makam aracı kullanma geleneğini kaldırarak şahsi otomobilinden faydalanmasını duyan vatandaşlar takdirle karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesine harfiyen uyan Müdür Şentürk'ün aldığı karar, duyan vatandaşların takdirini kazandı. Müdür Şentürk, kurumlarında tüyü bitmemiş yetimin hakkının olduğunu, her zaman bir kuruşun harcanması gerektiğinde bin kez düşündüğünü söyledi. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı genelgeye harfiyen uymaya devam edeceğiz" diyen Şentürk, evine ve işine gidiş gelişlerin yanı sıra kuruma ait 67 DP 645 plakalı makam aracını görev dışı hiçbir zaman kesinlikle kullanmayacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü görevine 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayan evli ve iki çocuk babası Şentürk, 2011 yılında Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcılığı ve 2012 yılından itibaren Zonguldak Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. - ZONGULDAK