Dünya Yaşlılar Günü'nde Sakarya'dan Önemli Açıklamalar

1 Ekim Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla Hendek ilçesinde bulunan huzurevinde yaşlılar ve gazeteciler ile buluşan Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, göreve geldiği 8 aylık süreçte yapılan çalışmaları anlattı.

Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, göreve başladığı 1 Ocak 2024 tarihinden beri gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri anlatmak için basın mensupları ile bir araya geldi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla Hendek ilçesinde bulunan Melek Nişancı Huzur evinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Selamet, bünyelerinde bulunan 'Kadın Hizmetleri', Çocuk Hizmetleri', 'Engelli ve Yaşlı Hizmetleri' ile 'Aile ve Toplum Hizmetleri' konularında bilgiler verdi. Selamet ayrıca göreve başladıkları 8 aylık süreçte 3 bin 726 kişiye doğum yardımı, 4 bin 91 kişiye aile toplum hizmeti, 3 bin 507 kişiye kadın hizmeti, 505 kişiye engelli ve yaşlı hizmeti, 3 bin 981 şehit yakınları ve gaziye ulaşım destek yardımı yapıldığını belirtti. 60 çocuğa aile yanına döndürülme hizmeti verildiğini aktaran Selamet, bakım tedbiri alınan çocuk hizmeti sayısının 28 ve danışmanlık, sağlık, eğitim tedbiri alınan çocuk sayısının ise 666 olduğunu söyledi.

Ocak-Ağustos ayları arasında 3 bin 726 kişiye 1 milyon 645 bin 325,78 TL doğum yardımı yapıldığını ifade eden Zekeriya Selamet, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve Kadın Konukevlerinde kadın, çocuk ve erkek olmak üzere 3 bin 507 bireye hizmet verildiğini aktardı. Nakdi yardım hizmetlerine de değinen Selamet, evde bakım konusunda 5 bin 681 kişiye 360 milyon 14 bin 748,42 TL, özel bakım merkezlerinde 242 kişiye 66 milyon 550 bin 698,52 TL ödeme yapıldığını söyledi.

Yatırım ve projelerden de bahseden Selamet, 15 adet yatılı kuruluşlarında 400 adet misafirleri olduğunu belirterek, "Bizim merkezi bina haricinde 15 adet birimlerimizde bu huzurevi de dahil olmak üzere yaklaşık 400 tane misafirimiz var. Misafir ettiğimiz yavrularımız, yaşlılarımız, kadınlarımızın h epsi hayatlarında sıkıntıya düşmüş insanlar. Biz bu misafirlerimize 24 saat çalışma sistemine dayalı şekilde şehir genelinde 660 tane personelimiz ile hizmet ediyoruz. Bu çok büyük bir sorumluluktur. Çalışan arkadaşlarımızda bu sorumluluğu sonuna kadar yerine getiriyorlar" diye konuştu.

Çocuk hizmetlerinde de önemli çalışmalar yapıldığını belirten Selamet, "Çocuk hizmetlerinde koruyucu aile ve evlat edinme birimimiz var. Anneleri, biyolojik anneleri ve biyolojik babaları ayakta olan ve belli olan çocuklar var. Bu çocukların anneleri hapiste ya da anneleri gayet iyi durumda olup babaları hapiste olanlar var. Bu çocukları koruyucu aile yöntemiyle koruyucu ailelere yerleştiriyoruz Şu anda yaklaşık 140'a yakın koruyucu ailede çocuğumuz var. Evlat edinmede biyolojik anne ve biyolojik babasıyla ilişkileri bir şekilde kesilmiş ve bunları da evlat edinme yöntemiyle ailelere yerleştiriyoruz. Bu çocukların aile pedagogları, psikologları ve çocuk gelişimcileriyle müdür yardımcısı ve şube müdürü arkadaşlarımızın gayretleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Çünkü bu çocukların gelişimi, topluma kazandırmaları, aile ortamında yetişmeleri çok önemli" ifadelerini kullandı.

Selamet, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - SAKARYA