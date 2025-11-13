Haberler

İl Müdürü Türkoğlu'ndan acılı aileye ziyaret

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı İlhan Ongun'un ailesini ziyaret etti.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubayı İlhan Ongun kazada şehit oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile kurum personeli, şehit İlhan Ongun'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

"Milletimizin başı sağ olsun"

İl Müdürü Türkoğlu, "Vatanı uğruna canını feda eden aziz şehidimizin emaneti olan ailesine, kurumumuz tarafından her zaman destek olunmaktadır. Şehidimizin ailesine acı haberin ulaştırıldığı andan itibaren psiko-sosyal destek ekiplerimiz, ailemizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere kesintisiz bir şekilde yanında bulunarak moral ve manevi desteklerini sürdürmektedir. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - BİLECİK

