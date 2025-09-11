Haberler

İl Müdürü Türkoğlu, Bilecik Çocuk Evleri'nde Eğitim Dönemini Değerlendirdi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek, çocukların eğitim hayatları ve kurum personeliyle yeni dönem planlamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kurumda görev yapan personelle bir araya gelen İl Müdürü Türkoğlu, çocukların eğitim hayatlarına en iyi şekilde devam edebilmeleri için yapılan çalışmalar ve yeni döneme ilişkin planlamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin ele alındığı görüşmede, personelin özverili çalışmaları vurgulanarak yeni eğitim-öğretim yılının verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

İl Müdürü Türkoğlu, "Emek veren tüm personellerimize teşekkür ediyorum, çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
