İl Müdürü Türkoğlu, Bilecik Çocuk Evleri'nde Eğitim Dönemini Değerlendirdi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kurumda görev yapan personelle bir araya gelen İl Müdürü Türkoğlu, çocukların eğitim hayatlarına en iyi şekilde devam edebilmeleri için yapılan çalışmalar ve yeni döneme ilişkin planlamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin ele alındığı görüşmede, personelin özverili çalışmaları vurgulanarak yeni eğitim-öğretim yılının verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

İl Müdürü Türkoğlu, "Emek veren tüm personellerimize teşekkür ediyorum, çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum" dedi. - BİLECİK