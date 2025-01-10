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İl Milli Eğitim Müdürü Sünnetci, Meclis Üyelerini Bilgilendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Sünnetci, Meclis Üyelerini Bilgilendirdi
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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısında İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kurum çalışmalarını ve projelerini meclis üyelerine tanıttı.

İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantısına katılan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kurum çalışmalarını anlatarak meclis üyelerini bilgilendirdi.

İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen toplantı ile sona erdi. Başkan Siper idaresinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıya katılan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kürsüye gelerek İGM üyelerini bilgilendirdi. Müdür Sünnetci, yapılan çalışmalar ve projeleri içeren sunumla detaylı bilgilendirme yaptı. Meclis üyelerinin ilgi ile takip ettiği sunum sonunda Müdür Sünnetci'nin kendine yöneltilen soruları da yanıtladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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