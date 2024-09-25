İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci Halk Eğitimi Merkezini Ziyaret Etti
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek kurum idarecilerinden kurslar hakkında bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet etti.
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezimizi ziyaret etti.
İl Müdürü Miraç Sünnetci, okul ve kurum ziyaretleri kapsamında ziyarette bulunduğu Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezimizde kurum idarecilerinden kurumda açılan kurslar hakkında bilgi aldı. Akabinde kursiyerlerle bir araya gelen İl Müdürü Miraç Sünnetci, kursiyerlerle sohbet ederek derslerine iştirak etti. Ziyaret kursiyerlerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR