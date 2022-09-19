İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri yalnız bırakmıyor

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş okul ziyaretleri programı çerçevesinde Aydın Sosyal Bilimler Lisesi ile Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, "Öğrenciler, eğitimcilere en büyük ve en önemli emanettir" dedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş okul ziyaretleri programı çerçevesinde Aydın Sosyal Bilimler Lisesi ile Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, "Öğrenciler, eğitimcilere en büyük ve en önemli emanettir" dedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 12 Eylül Pazartesi günü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı. İlk ders zili çalan Aydın'da öğrenciler sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte Aydın genelinde de resmi ve özel 888 okul ve kurumda toplam 15 bin 664 öğretmen ve 185 bin 894 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni dönemin başlamasının ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş okullara bir dizi ziyaretlerde bulunarak öğrenci ve öğretmenlerle buluşmaya devam ediyor. İl Müdürü Okumuş bu kez Aydın Sosyal Bilimler Lisesi ve Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'ne giden Okumuş, öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenerek geleceğe dönük projeleri ve üniversite hedefleri hakkında sohbet etti. Öğretmenler odasında okul eğitimcileri ile bir araya gelen Okumuş, öğrencilere verdikleri emek ve gösterdikleri başarılardan ötürü kendilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ardından Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geçen İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, bu okulda da öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek ve pansiyonlu öğrencilerle birlikte yemekte buluştu. Yarınlarımızın mimarı çocukların eğitimcilere en büyük ve en önemli emanet olduğunu ifade eden Okumuş, okul idareci ve öğretmenlerine yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu. - AYDIN