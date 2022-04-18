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İl koordinasyon toplantısı vali Ayaz tarafından yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İl koordinasyon toplantısı vali Ayaz tarafından yapıldı

Çankırı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çankırı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çankırı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, alilik Sosyal Tesis Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Hamdi BOLAT, Kaymakamlar, yatırımcı kurumların bölge müdürleri, İlçe Belediye Başkanları katıldı.

Toplantıda yatırımcı bölge müdürleri söz alarak, koordinasyonu gerektiren hususlar, yapılan yatırımlar, projelerin uygulanması ile ilgili olarak herhangi bir sorunun olup olmadığı konularında katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. Daha sonra Çankırı sınırlarında yer alan, göletler, barajlar ve sulama çalışmaları ve, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı sunumlar yapıldı. Toplantı sonunda AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, AFAD uygulamaları ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Yapılan istişarelerin ardından toplantı sona erdi. - ÇANKIRI

İl koordinasyon toplantısı vali Ayaz tarafından yapıldı

İl koordinasyon toplantısı vali Ayaz tarafından yapıldı

İl koordinasyon toplantısı vali Ayaz tarafından yapıldı

İl koordinasyon toplantısı vali Ayaz tarafından yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yatırımcı, Hisarcık, Çankırı, AFAD, Yerel, Haberler

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