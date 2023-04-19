İl Koordinasyon Kurulu toplanacak

Aydın İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 24 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

Aydın İl Koordinasyon Kurulunun 2023 yılı 2.Dönem Toplantısı 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 14.00'de Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılacak olan toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Kaymakamlar, Yatırım Bölge ve İl Müdürleri, İlçe Belediye Başkanları, Meslek Kuruluşları, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Toplantıda, Kurul Başkanı Vali Hüseyin Aksoy'un yapacağı açılış konuşmasının ardından, I.Dönem değerlendirmesi, İzleme ve Koordinasyon çalışmaları, uygulamada karşılaşılan sorun ve darboğazlar görüşülecek. - AYDIN