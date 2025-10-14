İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi
Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı, yatırım ve projeler hakkında bilgi alışverişiyle sona erdi.
Koordinasyonu gerektiren konuların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 4'üncü Dönem Toplantısı yapıldı.
Toplantı; Vali Gökmen Çiçek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda; kurum ve kuruluş temsilcileri Kayseri'de yürütülen ve planlanan yatırım ile projeler hakkında bilgi verdi.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel