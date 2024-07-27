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İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılının 3. Dönem Toplantısı Gerçekleşti

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Vali Vekili Yunus Coşkun başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bölge yatırımcı kuruluşlarının yatırımları ve projeleri koordineli bir şekilde yürütülmesi amaçlandı.

İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılının 3. Dönem Toplantısı Vali Vekili Yunus Coşkun'un başkanlığında gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Coşkun, toplantıya katılım sağlayan tüm yatırımcı kuruluşlara teşekkür ederek, bölge yatırımcı kuruluşlarının kent genelinde devam eden yatırımları ile planlanan diğer yatırım projelerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlanması amacıyla düzenlenen toplantının ve Bayburt'a hayırlara vesile olmasını diledi. Coşkun'un konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri Bayburt genelinde devam eden yatırımlar hakkında ayrıntılı sunum yaptılar.

Talep ve isteklerin alınması, önceki toplantıda alınan kararların sonucunun değerlendirilmesi ve fikir alışverişinde bulunulmasıyla toplantı sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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