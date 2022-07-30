İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısının üçüncüsü yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

İstihdamı geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı üçüncü Olağan Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalış tarafından 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Vali Fuat Gürel ve kurul üyelerine sunumlar ve veriler eşliğinde genel bilgilerin verildiği toplantı, istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili yapılan sunumun ardından sona erdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, gerçekleşen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile kurul üyeleri katıldı. - KARABÜK