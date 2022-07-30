İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısının üçüncüsü yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısının üçüncüsü yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısının üçüncüsü yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

 - Güncelleme:

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

İstihdamı geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı üçüncü Olağan Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalış tarafından 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Vali Fuat Gürel ve kurul üyelerine sunumlar ve veriler eşliğinde genel bilgilerin verildiği toplantı, istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili yapılan sunumun ardından sona erdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, gerçekleşen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile kurul üyeleri katıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title