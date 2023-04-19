İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2023 yılı 2. Olağan Toplantısı düzenlendi.

Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun başkanlığında, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin'in katılımlarıyla, Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğünün koordinasyonunda, kamu kurumlarının müdürleri, dernek ve federasyon başkanlarının iştirakleri ile ÇTSO ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda, İŞKUR Çanakkale İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanı Sibel Şengün Çanakkale'deki kadın istihdamı, yaşanan deprem felaketinin Çanakkale'deki istihdama etkisi ve 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında ildeki İŞKUR faaliyetleri hakkında bilgi verdi. GSB Çanakkale İl Müdürlüğünün 60 kişilik, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 43 kişilik Toplum Yararına Programlarının 2023 yılı Eğitim Planına eklenmesini ve 2023 Ocak-Şubat-Mart Dönemi Denetim Raporları kurul onayına sunuldu.

SGK İl Müdürü Hilmi Ercan Çanakkale'deki Emeklilik Başvuruları, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga ise Çanakkale'deki mevsimlik tarım işçilerinin durumu ve tarımda çocuk işçiliği hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından oda, borsa, sendika, özel sektör ile kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerilerini belirtmesiyle toplantı sona erdi. - ÇANAKKALE