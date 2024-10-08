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İl Genel Meclisi'nden Filistin'e Destek Açıklaması

İl Genel Meclisi'nden Filistin'e Destek Açıklaması
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İl Genel Meclisi Ekim ayı oturumunda, Başkan Mehmet Siper, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve Filistin halkının mücadelesine dikkat çekti.

İl Genel Meclisi Ekim ayı bileşimlerinin ilk oturumu gerçekleştirildi. Toplantı öncesi İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, İsrail tarafından Filistin'in uğradığı saldırıları kınayarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Filistin halkının direnişi hem siyasi hem de silahlı mücadele olarak devam ettiğini söyleyen Başkan Siper, "İsrail'in kurulmasının ardından, Filistin halkı topraklarına geri dönme ve bağımsızlık mücadelesi vermeye devam etti. 1967 yılında gerçekleşen Altı Gün Savaşı, İsrail'in Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesiyle sonuçlandı. Filistin halkının direnişi hem siyasi hem de silahlı mücadele olarak devam etti. 1987'de başlayan Birinci İntifada ve 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada, Filistinlilerin işgale karşı tepkilerinin en güçlü ifadelerinden biri oldu" dedi.

Filistin halkı hala zulüm altında yaşadığını söyleyen Başkan Siper şöyle konuştu;

"Gazze Şeridi, yıllardır süren abluka altında ve burada yaşayan insanlar temel insani ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Ancak, Filistin halkı hala direniyor. Barış ve özgürlük talepleri, dünya genelinde yankı bulmaya devam ediyor. Her şeye rağmen, Filistin'in mücadelesi, sadece bir halkın topraklarını geri kazanma çabası değil, aynı zamanda adalet, onur ve insan hakları mücadelesi olarak da görülmelidir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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