İl Genel Meclis Mayıs ayı toplantıları başladı

Adıyaman İl Genel Meclis Mayıs Ayı toplantılarının ilki Mehmet Can Erdoğan başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında il genel meclis üyelerin Mayıs Ayı toplantıları başladı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Başkan Erdoğan, "Mayıs ayı toplantılarımızın Adıyaman başta olmak üzere vatana millete hayırlar getirmesini diliyorum. Alacağımız kararların milletimiz ve devletimiz için güzel sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Adıyaman halkı başta olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramların birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel