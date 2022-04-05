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İl encümenleri seçimle belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İl encümenleri seçimle belirlendi

Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri arasında yapılan seçim ile 3 kişi il encümenliğine seçildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri arasında yapılan seçim ile 3 kişi il encümenliğine seçildi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında Nisan ayının 1. Oturumunda gündem ile toplanan meclis üyeleri seçime gitti. Seçim ile belirlenecek olan 3 il encümeni için Mehmet Kılınç, Sırrı Köse ve Hamza Özçelik aday oldu. Adaylar, oy kullanan 30 il genel meclis üyesinin tamamının oyunu alarak il encümenliğine seçildi.

Başkan Mehmet Can Erdoğan, yeni seçilen il encümenlerine başarılarak dileyerek, en güzel hizmetin yapılması noktasında doğru ve hakkaniyetli kararlar alacaklarına inancının tam olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN

İl encümenleri seçimle belirlendi

İl encümenleri seçimle belirlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meclis Başkanı, Adıyaman, Nisan, Yerel, Haberler

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