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İl Emniyet Müdürü Namal emekliye ayrıldı

Yerel Haberler

İl Emniyet Müdürü Namal emekliye ayrıldı

Emekliye ayrılan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal veda turlarına başladı.

Emekliye ayrılan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal veda turlarına başladı.

15 Temmuz 2016 günü Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan ve bu görevi 6 yıldır görev yapan Ertuğrul Namal emekliye ayrıldı. Namal, veda amacı ile AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, bundan sonraki hayatında Namal'a başarılar dileyerek, "Bilecik İl Emniyet Müdürümüz Ertuğrul Namal ziyarette bulundular. 15 Temmuz 2016'da ilimizde göreve başlayan Ertuğrul Namal emekli oluyor. Kendisine şehrimizde yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Bilecik Yerel Haberler

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