İl Emniyet Müdürü Namal'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyareti Yerel Haberler Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Görev süresinin dolması nedeniyle emekliye ayrılan İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Namal ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda İl Emniyet Müdürü Namal'a nazik ziyareti ve Bilecik iline yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Bilecik Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İl Emniyet Müdürü Namal'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na veda ziyareti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.