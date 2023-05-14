İl Başkanı Yıldırım oyunu kullandı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, oyunu kullanırken, seçimlerin hayırlara vesile olması diledi.

Bilecik'te Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanmaya giderken, sandık başlarında uzun kuyruklar oluşturdu. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi 1033 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan AK Parti Bilecik Milletvekili adayı eski Sağlık Bakan Yardımcı Halil Eldemir, Pazaryeri'ne Bozcaarmut Köyü 1023 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanan Eldemir, "1 aylık seçim kampanyası dönemi sonunda milletimiz sandığa gidiyor. Söz aziz milletimizde. Seçimlerin ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK