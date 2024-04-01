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İkizköy'ün yeni muhtarı maden ocağına karşı mücadele eden köylü oldu

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ESMA TURAN

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nı koruyan köylülerden ve İkizköy Çevre Komistesi'nden Nejla Işık, İkizköy'ün yeni muhtarı oldu. Işık, "Ben değil, biz kazandık. Tüm köylülerimizle birlikte tek yumruk olduk ve bugün bu başarıyı hep beraber kucakladık" diye konuştu.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'ndaki maden ocağına karşı direnen İkizköylülerin yeni muhtarı, maden ocağına ve bölgedeki ağaçların kesilmemesi için mücadele eden köylülerden Nejla Işık oldu. Işık, 164 geçerli oyun 93'ünü alarak muhtar seçildi.

Nejla Işık, "Çok mutluyuz. Burada, Muğla Milas'ın bu köyünde ilk defa bir kadın muhtar kazandı. Bir devrim yaptık galiba. Akbelen'in, İkizköylülerin mucizesi bence bu. Birlik ve beraberliğin getirdiği bir kazanım. Ben değil, biz kazandık. Tüm köylülerimizle birlikte tek yumruk olduk ve bugün bu başarıyı hep beraber kucakladık. Köyümüz ve köylümüz kazandı" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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