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İkiz doğuran inek sahibine mutluluk yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İkiz doğuran inek sahibine mutluluk yaşattı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Neşe ve Turan Akgüner çiftinin ineği ikiz doğurunca aile mutluluk yaşadı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Neşe ve Turan Akgüner çiftinin ineği ikiz doğurunca aile mutluluk yaşadı.

Bir buzağı beklerken ikiz buzağı ile karşılaşan Akgüner ailesi durumdan oldukça memnun. Ahırında sürekli hayvan bulunan ve 9 yıldır besicilik yapan aile ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Yaş itibariyle kısmen zorlandığını, fakat ikiz yavruyla birlikte tekrar hevesinin yükseldiğini belirten Neşe Akgüner, "Hayvancılık işini 9 yıldır severek yapıyoruz. Sütünden yağından elde ettiğimiz ürünleri severek tüketiyoruz Çok yorucu bir iş olmasına rağmen yine de yapıyoruz. Zorlanıyoruz fakat böyle ikiz yavrular gelince işe olan hevesimiz açıkçası artıyor" ifadelerine yer verdi.

(Osman Emre Ergün - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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