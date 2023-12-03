İkiyaka şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından 28 vatandaşın şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve protokol üyeleri, bölücü terör örgütü PKK tarafından 24 Kasım 1989 yılında Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 28 vatandaşın şehit edilmesinin 34. yılı münasebetiyle Hazreti Ebubekir Camii'nde düzenlenen şehitleri anma ve mevlid programına katıldı. Mevlid-i şerifin okunması ile başlayan programda konuşan Vali Ali Çelik, "Sadece topraklarında yaşamlarını devam ettirmek isteyen 14'ü çocuk olmak üzere toplam 28 vatandaşımızın katledilmesinin, şehit edilmesinin yıldönümü vesilesiyle onları anmak, dua etmek ve helallik dilemek için bir araya geldik. Buraya teşrif eden ve gelen herkese şükranlarımı arz ediyorum, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin" dedi. - HAKKARİ