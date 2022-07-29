İkinci Uluslararası Horon Festivali Trabzon'da Başladı

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliği'nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Horon Festivali", dün başladı. '61 Ülke El Ele Hayde Horona' sloganıyla, 31 Temmuz'a sürecek olan festivale, 61 ülkenin temsilcisi ile Çeçenistan, Endonezya, Filistin, Gürcistan, Hindistan, İran, Kıbrıs, Kosova, Moldova, Polonya, Rusya, Sırbistan, Ürdün, Yunanistan ve özerk Cumhuriyet Osetya'dan halk oyunları ekipleri katılım sağladı.

Festivalin ilk gününde sabah kahvaltısında bir araya gelen katılımcılar ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Valiliği ziyaretlerinde bulundu. Festival için gelen ekipler daha sonra ise Trabzon Meydan'da kortej yürüyüşü için buluştu. 61 ülke temsilcisinin katıldığı kortej yürüyüşü boyunca halk oyunları ekipleri çeşitli gösteriler sundu. Kortej yürüyüşü, Meydan'dan başlayarak, Uzunsokak ve Maraş Caddesi istikametinden Sahildeki Otobüs Peronlarında son buldu. Daha sonrasında ekipler festival alanı olan Avni Aker Millet Bahçesine hareket etti.

"GELENEKSEL BİR FESTİVAL HALİNE GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Festival açılışında konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu şunları söyledi:

"Bu sene turizm açısından şehrimiz; tarihinin en yoğun dönemlerinden, sezonlarından birini yaşıyor. Şehrimize çok sayıda yerli ve yabancı turist akın etmiş durumda. Bundan Trabzon olarak, Trabzonlu olarak çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sıkıcı şehirler gelişmez. Bu şehri daha o nedenle bu şehri daha yaşanabilir hale getirmek için gayretle çalışıyoruz. Bu şehri daha eğlenceli yapmanın en kestirme yolu şehirdeki kültür ve sanat etkinliklerini faaliyetlerini arttırmak. Büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün de önemli bir kültür sanat etkinliklerimizin çok önemlilerinden bir tanesine burada hep beraber start veriyoruz ikincisini düzenliyoruz. Şehrimizde uzun yıllar geleneksel bir festival haline geleceğine inanıyoruz. Trabzon Uluslararası Horon Festivali hepiniz tekrar hoş geldiniz."

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise "Bugün burada çok güzel bir organizasyon var. Bu organizasyonda emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Misafir ülkelerimiz var dünyanın dört bir yanından gelen misafirler gençlerimiz var. Onların halk oyunlarını halk danslarını izleyeceğiz, onlara da hoş geldiniz diyorum. Ayrıca bu tribün bizim için çok önemli. Destanların yazıldığı bir futbol sahasının tribünü şampiyonlukların yaşandığı bir futbol tribünü" dedi.