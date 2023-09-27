İkinci Karabağ Savaşı şehitleri 3. yılında Azerbaycan'da anıldı

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 2020'de başlattığı 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedeneler, savaşın üçüncü yılında anıldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlattığı 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nın üçüncü yılı geride kaldı. Savaşta hayatını kaybedenler için "Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla 2. Fahri Hiyaban'daki şehitlikte anma töreni gerçekleştirildi. Azerbaycan vatandaşları, 2. Karabağ Savaşı şehitlerini mezarları başında anmak için Bakü'deki 2. Fahri Hiyaban'a akın etti. Şehitler, halk ve yakınları tarafından mezarları başında anıldı.

"Bugün çok gururluyuz"

27 Eylül'ün Azerbaycan halkı için gururlu bir gün olduğunu belirten şehit İlkin Ehedzade'nin babası Galemşah Ehedov, "Bugün gururluyuz. Allah halkımızı, devletimizi ve dostlarımızı korusun. Allah ordumuzu korusun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifa diliyorum. Allah bugün buraya gelen herkesten razı olsun. Bu buradaki şehitlerimize olan saygı ve dikkattir. Biz şehit aileleri bugün çok gururluyuz. Ancak kederimiz de çok büyük. Çünkü evladımızı kaybettik. Bundan dolayı çok kederliyiz. Allah Türkiye'mizi ve Azerbaycan'ımızı korusun. Kardeşliğimizi, birliğimizi korusun" dedi.

"Şehitlerimiz canlarını feda ederek bize vatanı bahşettiler"

Şehit olan bütün askerlere Allah'tan rahmet dileyen şehit annesi Halide Zeynalova, "Oğlum şehit Yarbay Heyrulla İbrahimov, emekli olmasına rağmen savaşa gönüllü olarak katıldı. Karabağ'daki 5 ilin işgalden kurtarılmasında büyük rolü oldu ancak Şuşa şehrinin yakınlarında şehit oldu. Bugün biz anneler sadece kendi evlatlarımız için değil bütün şehitler için ağlıyoruz. Bugün halkımız, şehit anneleri, şehit aileleri burada. Bugün bizim gurur gününüz. Çünkü onlar vatanı işgalden kurtardı. Şehitlerimiz canlarını feda ederek bize vatanı bahşettiler. Onun için bugün hem hüzün, hem de gurur günümüzdür" diye konuştu.

Yerel saatle 12.00'da şehitler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ile metro trenleri ve araçlar korna çaldı.

2. Karabağ Savaşı

27 Eylül 2020'de Ermenistan'ın askeri provokasyonlarını önlemek ve sivillerin güvenliğini sağlamak için Azerbaycan ordusu tüm cephe hattı boyunca karşı saldırı operasyonları başlatmıştı. 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan ile ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması konusunda ortak bir bildiri imzalamıştı. Belgeye göre 20 Kasım'da Ağdam, 25 Kasım'da Kelbecer ve 1 Aralık'ta Laçın bölgesi Ermeni işgalinden kurtarılarak Azerbaycan'a teslim edilmişti. 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı, Azerbaycan'ın hem savaş alanında hem de siyasi masada zaferi ile sona ermiş oldu. 2. Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 Azerbaycan askeri şehit olurken, 6 askerden ise halen haber alınamıyor. - BAKÜ