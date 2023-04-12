İkinci El Otomobil Fiyatlarındaki Yükseliş Devam Ediyor

Sıfır otomobil stoklarının azlığı nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Edirne’de ikinci el otomobil satan Levent Alamut, "Fiyatlar gün geçtikçe artıyor. Prim yapıyor. Alan kazanıyor. Bugün almayıp ‘pahalı’ dediğimiz araçlar, yarın öbür gün daha da pahalanıyor" dedi.

Sıfır otomobil stoklarının azlığı nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Edirne'de ikinci el otomobil satan Levent Alamut, "Fiyatlar gün geçtikçe artıyor. Prim yapıyor. Alan kazanıyor. Bugün almayıp 'pahalı' dediğimiz araçlar, yarın öbür gün daha da pahalanıyor" dedi.

Edirne'de ikinci el otomobil ticareti yapan Levent Alamut, ikinci el otomobil satışlarında Ramazan Bayramı öncesi az da olsa hareketlilik yaşandığını söyledi. Alamut, sıfır otomobil stoklarının azlığı nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarında artış yaşandığını ifade etti. Alamut, şöyle konuştu:

"ALAN KAZANIYOR"

"Bayram hareketliliği az da olsa var. Ama fiyatlarımız çok fazla artıyor. Kredi olanakları biraz sıkıntılı, vade ve faiz oranı olarak ama az da olsa ufak ufak bayram hareketliliği yaşıyoruz. Bayilerdeki araç stok azlığından kaynaklı zaten ikinci el bu fiyatlara geldi. Araç bolluğu hala yok. Bayilerde ne zaman araç bolluğu olursa o tarihte ikinci elde fiyat bence durur diye tahmin ediyorum. Fiyatlar gün geçtikçe artıyor. Prim yapıyor. Alan kazanıyor. Bugün almayıp 'pahalı' dediğimiz araçlar, yarın öbür gün daha da pahalanıyor. Bugün ucuz hale geliyor."