İkinci el eşyacılara belge zorunluluğu

Kütahya Valiliği, hurda satan ve satın alan, ikinci eşya satan ve satın alanlarca "İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi" tanzim edileceğini duyurdu.

Kütahya Valiliği, hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek için bir dizi önlem aldı. Şehirde, hurda ve ikinci el alım satımlarında "İkinci El Alım Satım Belgesi" düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.

Vali Ali Çelik imzasıyla "Hurda ve İkinci El Malzeme Alım-Satımları" hakkındaki duyuru, valiliğin resmi internet sitesinde de yayınlandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel