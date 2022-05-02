İki yılın ardından mezarlık ziyaretleri tekrar yapıldı

IĞDIR (İHA) - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da Covid-19 kısıtlamalarından dolayı yapılamayan mezarlık ziyareti bu bayramda sosyal mesafesiz ve yasaksız yapıldı.

Iğdır'da vatandaşlar 2 yılın ardından Covid-19 kısıtlamaları olmadan mezarlık ziyaretlerine gitti. Bayram namazı sonrası kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar, ebediyete intikal eden yakınları için dua etti. Mezar başına gelen vatandaşlar, ölen yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu.

Ölen akrabasını ziyarete gelen Mehmet Yıldız, "Yasaklardan dolayı mezarlık ziyaretine gelmememiz bizi çok üzüyordu. Bu sene pandeminin olmaması, gelebilmemiz bizi çok sevindirdi. Fatiha duası ve Kur'an-ı Kerim okumaya geldik. Bayramlarını kutlamaya geldik. Onlar da bizim yolumuzu gözlüyor" dedi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel