İki yılda 200 bin kişi Sabiha Gökçen'e HAVASAK ile ulaşım sağladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, HAVASAK'ın 2'nci yıldönümünde verileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Sakarya'da ve civar illerde uçak seyahati yapan vatandaşların büyük çoğunluğu havalimanına ulaşmak için HAVASAK'ı tercih etti. 9 farklı otobüs ve 2 adet minibüsle 24 ayda yaklaşık 200 bin kişi Sabiha Gökçen'e HAVASAK vasıtasıyla ulaşım sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda öncü olmaya ve yenilikler üretmeye devam ediyor. Şehrin ulaşım altyapısını güçlendiren, filosuna her geçen gün yeni araçlar ekleyen, güzergahını genişleten ve sefer sayılarını güncelleyen Büyükşehir, son dönemde birçok yeniliği de Sakaryalıların hayatına kattı. Bunlar arasında en fazla memnuniyet oluşturan hizmet ise HAVASAK oldu. Sakarya genelinde yaşayıp havayolu seyahati yapacak olan ve havalimanına ulaşmak için farklı alternatiflere yönelen binlerce vatandaş son 2 yılda HAVASAK'ta buluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde kurulan ulaşım sistemi, sık sık uçak yolculuğu yapan kişiler için büyük bir fırsat oldu.

Büyükşehir, önce birkaç otobüs ile başladığı Sabiha Gökçen Havaalanı-Adapazarı arası seferlerini yoğun talep üzerine artırdı. Otobüs sayısı 9'a yükseltilirken, kentin merkezi noktalarından terminale gelmek isteyen vatandaşlar için de 2 servis aracı hizmete alındı. Bu araçlar her gün şehri turlayarak HAVASAK bileti alan yolcuları terminale taşıyor. Otobüsler ise son düzenleme ile 19 gidiş ve 19 geliş olmak üzere 24 saatte toplamda 38 sefer yapıyor. Büyükşehir, HAVASAK'ın 2'nci yıldönümünde verilen hizmetle ilgili toplam raporu açıkladı. Açıklamaya göre Büyükşehir her ay 15 bin havayolu yolcusuna hizmet verdi. 2 yıl boyunca ise toplamda 200 bin yolcu Sakarya'dan Sabiha Gökçen'e taşındı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'da yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için tüm imkanlarımızla çalışmaya, üretmeye ve uygulamaya devam ediyoruz. Uzun yıllardır havalimanı ulaşımı konusunda yaşanan sorunları çözmek için başladığımız HAVASAK yolculuğumuzda binlerce kişiye ulaştık. 2 yıl boyunca 200 bin vatandaşımızın buluşma noktası olduk ve günün her saatinde insanımıza kolay ulaşım imkanı sunduk. 24 aylık sürecin sonunda elde ettiğimiz veriler bizlere vatandaşın HAVASAK'tan üst düzey memnuniyet duyduğunu gösteriyor. Gösterilen talebin artışı doğrultusunda potansiyelimizi artırmaya, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bizleri tercih eden ve memnuniyetini ifade eden her bir vatandaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi. - SAKARYA