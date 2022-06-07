İki yıl süren pandeminin ardından sazlı sözlü mezuniyet coşkusu - Haberler

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencileri, 2 yıl süren pandemi ve uzaktan eğitim sonrası düzenledikleri konser ile mezun oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencileri 2 yıl süren pandemi ve uzaktan eğitim sonrası düzenledikleri konser ile mezun oldular. Öğrenciler, Doç. Dr. Mehmet Can Pelikoğlu'nun hazırlayıp yönettiği yıl sonu Türk halk müziği konseri vesilesiyle, 2 yıl boyunca uzak kaldıkları arkadaşları ile birlikte dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Müzikoloji bölümü öğrencilerinin yavaş şarkılarla başladığı ve hareketli parçalarla devam ettiği konsere yoğun ilgi vardı.

Konser sonrası koro şefi Doç. Dr. Mehmet Can Pelikoğlu'na çiçek hediye edildi. Pelikoğlu, "Tabii çalışma sürecimiz zor oldu. Ramazan ayının bahar döneminin arasına girmesinden dolayı biz çalışmamızın büyük bir kısmını iftardan sonra gerçekleştirdik. Sahura kadar çalışmalarımız oldu. Tabii konserimiz biraz da geç gerçekleşti. Daha önce elim bir kazadan dolayı iptal etmek durumunda kalmıştık, bugüne nasipmiş. Çocuklarımız çok fedakarca mücadele verdiler, çalışmalara geldiler. Hepsini gönülden kutluyorum" dedi.

Pandemi döneminden sonra böyle güzel bir konserle seyircilerin karşısına çıktıklarını ifade eden Pelikoğlu, "Tam da bitmiş sayılmaz, yine devam ediyor pandemi sürecimiz. Biz tabii öğrencilerimizden uzak kaldığımız için de sağlıklı eğitim öğretim gerçekleştiremedik, onlar da yüz yüze eğitime açtı. Erzurum halkı da, seyircilerimiz de bu gibi sanatsal etkinliklere bir açlık hissediyordu. Derslerde bu yıl yüz yüze eğitime başladık. Böyle bir repertuvar hazırladık, çalıştık ve halkımızla bunu paylaştık. Bundan sonra inşallah bu pandemi süreci de neticelenir tam olarak ve daha güzel daha canlı programları yapmayı nasip eder Allah bize" diye konuştu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden Rabia Görmüş, "Çok mutluyuz öncelikle. Biz geldiğimiz zaman 2 yıllık bir pandemi sürecine denk geldik, bundan dolayı hiç konserimiz olmamıştı. Mezuniyetimizle beraber ilk ve son konserimizi de gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.

Öğrencilerden İlknur Polat, "Pandemi sonrasında çok güzel bir program yaptık. Arkadaşlarımızla son zamanlarımızdı. Mutluyuz hepimiz" dedi.

2 yıllık pandemi serüveni nedeniyle bir şey yapamadıklarını ifade eden Nurcan Aygün, "Arkadaşlarım ve hocalarımla böyle kısa bir zamanda böyle güzel bir konser çıkardık. Hocalarıma ve değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel