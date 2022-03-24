İki meraklı minikten valiliğe çat kapı ziyaret

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te ilköğretim okulu 2 minik öğrenci okul çıkışı önlerinden geçtikleri valiliği merak ederek, içeri daldılar. Valiliği gezen minikler, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın bir toplantıda olduğu için kendisiyle görüşmediler.

Bilecik Atatürk İlköğretim Okulu'ndan eğitim gören iki meraklı minik, okul çıkışı evlerine giderken önünden geçtikleri valilik binasına çat kapı girdiler. Minikler, merak ettiklerini anlattıkları Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın bir toplantıda olduğunu öğrenince üzüldü. Ardından Valilik Özel Büro personeli Burhan Karaoğlu çocukları alarak odaları gezdirdi. Ardından valilik makam aracına binen çocukların sevinçleri yüzlerini yansıdı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, çocukları valiliği gezme videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugünkü misafirlerimiz çok ağır. Atatürk İlköğretim Okulu'ndan iki meraklı miniği ağırladık. Bilecik Valiliği binasını çok merak ettiklerini söyleyen ve okul çıkışı çat kapı gelen meraklı öğrencilerimize kısa bir valilik turu attırdık. Geleceğimizin teminatı çocuklardır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel