İki Kardeşin Duyarlı Bağışı: Filistinli Çocuklara Yardım

Konya'nın Akşehir ilçesinde ilkokul öğrencisi iki kardeş, bir yıldır harçlıklarından artırarak yaptıkları birikimleri Filistin ve Gazze'deki çocuklara bağışladı.

Akşehir İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hüseyin Zahit Ünal ile kardeşi 3. sınıf öğrencisi Hümeyra Betül Ünal bir yıldır harçlıklarından artırarak Filistin ve Gazze'deki çocuklar için birikim yaptı. Kardeşler, Okul Müdürü Abdülkadir Yelboğa ve babaları Akşehir Subaşı Camii İmam-Hatibi Kadir Ünal rehberliğinde bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla gerçekleştirmek için Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci'ye teslim etti.

Tüm çocukların insani şartlarda yaşamasını istediklerini ifade eden İlçe Müftüsü Müjdeci, duyarlı ve anlamlı davranışlarından dolayı çocukları tebrik ederek yetişmelerinde emeği geçen babalarına ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Baba Kadir Ünal ise çocuklarının bu çalışmaya, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Beyşehir ilçe vaizliği görevini yürütürken vefat eden anneleri Fatma Ölmez Ünal'ın teşviki ile başladıklarını bir yıl boyunca da mazlum çocuklara karşı geliştirdikleri duyarlılığın artarak devam ettiğini ifade etti. - KONYA