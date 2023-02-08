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İki kardeş depremden 36 saat sonra sağ kurtarıldı

Yerel Haberler

İki kardeş depremden 36 saat sonra sağ kurtarıldı

Depremden etkilenen Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına Gümüşhane'den destek için giden itfaiye ve AFAD ekipleri depremden 36 saat sonra Sefa Akın ve ablası Duygu Akın'ı enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Depremden etkilenen Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına Gümüşhane'den destek için giden itfaiye ve AFAD ekipleri depremden 36 saat sonra Sefa Akın ve ablası Duygu Akın'ı enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Gümüşhane'den deprem bölgesi Adıyaman'a giden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekipleri, depremin üzerinden geçen 36 saatin ardından Malazgirt Caddesi üzerinde yıkılan bir binanın enkazından gelen sesler üzerine harekete geçti.

Enkazda çalışma yapan itfaiye ve AFAD ekipleri ilk olarak Sefa Akın'ı yıkıntıların arasından çıkardı. Sefa Akın'ın ablası ve annesinin de içeride olduğunu söylemesi üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler abla Duygu Akın'ı da sağ bir şekilde kurtarmayı başardı. İki kardeşin enkaz altında kalan annelerini kurtarma çalışması ise sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gümüşhane Adıyaman İtfaiye AFAD Yerel Haberler

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