Gürcistan'daki Uçak Kazasında Şehit Olan Askerler Eskişehir'e Getirildi

Güncelleme:
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan 20 şehitten Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan ve Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın naaşı hava yolu ile Eskişehir'e getirildi.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan 20 şehitten Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan ve Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın naaşı hava yolu ile Eskişehir'e getirildi.

Azerbaycan'dan dönen askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucunda 20 askeri personel şehit oldu. Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan (27) ve Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) naaşı Ankara'daki törenin ardından hava yolu ile Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları Vali Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve protokol üyelerinin katılımı ile askeri törenle karşılandı.

Şehit Üstçavuş İlhan Ongan'ın naaşı, kara yoluyla memleketi Bilecik'e götürülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
